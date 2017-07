Girostart 2018 lijkt definitief naar Jerusalem te gaan Mexicanobakker 09-07-2017 01:01 print

Het gerucht was er al een tijdje, maar volgens Cycling Weekly is het al beklonken: De Giro d'Italia start volgend jaar in het altijd mooie Jerusalem. Er zouden drie etappes worden gehouden in Israël, waaronder vermoedelijk een openingstijdrit in de hoofdstad en een rit naar Tel Aviv. Het nieuws zal in augustus, na de Tour de France officiëel gemaakt worden.

Het zou de eerste keer zijn dat een 'grote wielerronde' die drie weken duurt buiten Europa, geografisch gezien nochtans, zou worden gehouden. Na de start in Jerusalem op 5 mei zal er nog twee dagen in Israël gereden worden alvorens er een transfer zal plaatsvinden naar het zuiden van Italië. Vanwege de grote afstand tussen Italië en Israël zou er een extra rustdag gepland worden om de transfer plaats te kunnen laten vinden.

Het afreizen naar Israël zal de organisatie ook een mooie duit opleveren. Israël is duidelijk zijn toerismesector aan het opfleuren en het land zou zodoende 4 miljoen euro afdragen aan de organisatie om het evenement drie dagen in het land binnen te halen. Dit is volgens bronnen maar eenderde van het totale budget wat het land over zou hebben om de Girostart te mogen omarmen.