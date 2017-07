Enkele uren na het eindigen van de G20-top laaien de ongeregeldheden in Hamburg weer op. De politie heeft meerdere waterkanonnen ingezet om een einde te maken aan verschillende zitblokkades in de stad. Demonstranten bekogelden de politie met flessen, rotjes en andere voorwerpen.

In de avond verzamelden volgens de politie zo'n zeshonderd betogers op de Neue Pferdemarkt en de nabijgelegen Schulterblattstraat waar eerder rellen uitbraken. Volgens een politiewoordvoerder was het in eerste instantie rustig totdat een grotere groep mensen zich tegen de politie begon te keren. Enkele demonstranten zijn gearresteerd.



Weer ongeregeldheden in Hamburg (Foto: ANP)