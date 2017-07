Trump aan de zijlijn bij G20-klimaatinzet YokiKater 08-07-2017 18:20 print

De G20-top in Hamburg is afgesloten met een gezamenlijke slotverklaring inclusief vrijhandel en klimaat. President Donald Trump schaarde zich als enige van de G20-leiders niet achter de conclusie dat het klimaatverdrag van Parijs "onomkeerbaar" is. Op 1 juni trokken de VS zich terug uit het akkoord van eind 2015.

Over vrijhandel onderschrijven alle twintig dat zij "protectionisme inclusief alle oneerlijke handelspraktijken zullen bestrijden". Om Trump over de streep te trekken bij dit deel van de verklaring, staat erbij dat zij ,,de rol erkennen van rechtmatige instrumenten om de handel te beschermen." Met die concessie kan Trump thuiskomen.

"Het is duidelijk dat we geen consensus konden bereiken", zei bondskanselier en G20-voorzitter Angela Merkel na afloop. Premier Mark Rutte zei dat niet viel te verwachten dat Trump "ons hier huilend in de armen zou vallen en zou terugkeren naar het klimaatverdrag."



Trump aan de zijlijn bij G20-klimaatinzet (Foto: ANP)