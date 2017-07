Van de Zandschulp, De Bakker en Rus in tennisfinales Middelburg Boris (borisz) 08-07-2017 17:12 print

Arantxa Rus, Thiemo de Bakker en Botic van de Zandschulp hebben zich geplaatst voor de finales van het ITF-toernooi in Middelburg. Rus en Van de Zandschulp zijn als eerste geplaatst op het graveltoernooi in Zeeland.

Arantxa Rus kwam zaterdagmorgen als eerste op de baan en won in twee sets van de Tsjechische Karolina Muchova (8). Het werd 7-6(6) en 6-3. In de eerste set kwam ze op een 3-0 achterstand, overleefde twee setpoints en won de set uiteindelijk na een tiebreak (8-6). De tweede set leverde minder problemen op voor de Wateringse.

In de finale van zondag treft Rus Valentini Grammatikopoulou uit Griekenland. Ze in de andere halve finale in drie sets van Dejana Radanovic uit Servië: 6-4, 4-6 en 6-7. Voor Grammatikopoulou is het haar tweede finaleplek bij Challenger Zeeland. Vorig jaar haalde ze ook de finale, maar verloor daarin van Quirine Lemoine.

In het mannentoernooi maakte de als eerste geplaatste Van de Zandschulp uit Veenendaal geen fout. Hij versloeg de Duitser Pascal Meis in twee sets. Het werd 6-3 en 6-2. De Bakker is de tweede finalist. Hij zag Boy Westerhof met een 6-1 en 2-1 voorsprong opgeven met rug- en heupklachten.

De finales van het future- (mannen) en challengertoernooi (dames) in Middelburg worden zondag gespeeld.