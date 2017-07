De G20-top in Hamburg stevent af op een eensgezinde slotverklaring. De leiders van de twintig grootste of opkomende economieën hebben volgens diplomaten een compromis over de tekst over vrijhandel bereikt en zijn dicht bij overeenstemming over een klimaatpassage.

Zaterdagmiddag sluit gastvrouw Angela Merkel de tweedaagse top af. De bondskanselier wil niet dat 'haar' top mislukt en doet er alles aan om alle landen op één lijn te krijgen. Haar inspanningen zijn er vooral op gericht om de Amerikaanse president Donald Trump 'aan boord' van de groep te houden. Trump heeft uitgesproken andere opvattingen over het beschermen van de markt en over klimaatverandering.

Volgens EU-bronnen spreken de twintig zich in de slotverklaring uit tegen protectionisme, maar erkennen ze dat er 'legitieme instrumenten' zijn om handelsverstoringen te bestrijden. Met die concessie kan Trump thuiskomen.



G20-landen dicht bij slotverklaring (Foto: ANP)