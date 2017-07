Uitrusting brandweer rampflat onder de maat YokiKater 08-07-2017 12:45 print

Het blussen van de brand in de Londense flat Grenfell Tower verliep moeizaam door haperende apparatuur en het ontbreken van een extra hoge ladderwagen. Deze hoogwerker was pas na een half uur ter plaatse. Ook zou de radio hebben gehaperd en was er een tekort aan zuurstofapparatuur. Dat meldt het BBC-programma Newsnight zaterdag.

Als de hoogwerker direct beschikbaar was geweest, was het inferno wellicht te voorkomen geweest, zo stellen deskundigen in het programma. Hoewel de Londen Fire Brigade niet wil reageren op het onderzoek van de BBC, heeft de brandweer wel besloten bij branden in flats voortaan meteen zo'n hoogwerker mee te sturen.



Uitrusting brandweer rampflat onder de maat (Foto: ANP)