Inzet specialistisch team voor brand Brabant YokiKater 08-07-2017 11:15 print

De brandweer in Zuidoost-Brabant krijgt zaterdag assistentie van een specialistisch team bij het blussen van een brand in het moeilijk begaanbare natuurgebied Malpie bij Valkenswaard. De brand brak vrijdagmorgen uit en treft een gebied van circa 60 hectare.

Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat het vuur woedt in een gebied met veel vennetjes en heide, dat moeilijk toegankelijk is voor blusvoertuigen. Daarom is zaterdagmorgen een politiehelikopter over het gebied gevlogen om de 'hotspots' in kaart te brengen. Later op de dag gaan leden van het team Handcrew Overijssel, met blusapparatuur op de rug, Malpie in om het vuur te bestrijden.

De brandweer heeft kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar aangrenzend bosgebied. De woordvoerder verwacht dat de bluswerkzaamheden zeker nog het hele weekend duren.



Inzet specialistisch team voor brand Brabant (Foto: ANP)