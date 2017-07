Bassie prijst Harry Dikmans als beste boef YokiKater 08-07-2017 11:08 print

Clown Bassie vond de door acteur Harry Dikmans vertolkte boef B2 de beste schurk uit de geschiedenis van Bassie & Adriaan. Dat vertelde Bas van Toor, die Bassie al een halve eeuw speelt, zaterdag in het Radio 1 Journaal. "Als ik echt moet kiezen en eerlijk ben, was Harry Dikmans toch de allerbeste", aldus Van Toor.

Bassie en Adriaan staan deze zomer in het midden van de belangstelling dankzij een grote overzichtsexpositie in Theater Flamingo in Vlaardingen. Dikmans speelde boef B2 in twee series, Het geheim van de sleutel (1978) en De Diamant (1980). Daarna werd de rol na onenigheid tussen hem en het duo overgenomen door zijn broer Joop. De leukste boef vond Bassie trouwens Vlugge Japie, "omdat ik die zelf speelde".

Een van de meest populaire personages uit alle series blijft robot Robin. "Ze zat al sinds 1992 niet meer in de serie", vertelt acrobaat Adriaan. "Maar nog dagelijks krijg ik mails van mensen die vragen hoe het ondertussen met Robin gaat. Ik kan iedereen geruststellen: met Robin gaat het uitstekend. En met degene die haar stem insprak nog veel beter, want dat is mijn vrouw Ina."

Plaaggeest

De tentoonstelling toont honderden spullen uit het rijke televisie- en circusverleden van het succesvolle duo: van de kroon tot Robin de robot, van het masker van de plaaggeest tot de beroemde vrolijke caravan.

Bas en Aad van Toor braken in de jaren zestig door als acrobatenduo The Crocksons en reisden de hele wereld over met hun beroemde stoelenact. Vervolgens ging ze als Bassie & Adriaan verder.

Autobiografie

De twee waren 35 jaar lang te zien in een groot aantal televisieseries, waaronder De Plaaggeest, De Diamant en Het Geheim van de Sleutel. Onlangs kwam er een grote box uit met alles wat Bas en Aad van Toor ooit voor televisie hebben gemaakt.

Ook heeft zowel Bas als Aad van Toor een autobiografie geschreven. Beide boeken kwamen de afgelopen week uit.



Bassie prijst Harry Dikmans als beste boef (Foto: BuzzE)