Vitesse weigert hoog bod op Rashica Redactie 08-07-2017 11:07

Milot Rashica mag Vitesse deze zomer niet verlaten. De Arnhemmers hebben aan de onderhandeltafel een signaal afgegeven.

Udinese meldde zih volgens De Gelderlander in Arnhem met een bod van vijf miljoen euro. De Italianen moeten op zoek naar een andere aanvaller, want Vitesse is niet van plan om hem deze zomer van de hand te doen.

"Wij hebben Milot niet voor niets langer vastgelegd", zegt algemeen directeur Joost de Wit van Vitesse tegen het Gelderse dagblad. "Wij willen ons team neerleggen."

De Wit spreekt zich ook tegen Omroep Gelderland uit over de aanbieding vanuit Udine. "Wij gaan daar niet op in. Rashica is voor ons een heel belangrijke speler en we zijn niet voornemens hem te laten gaan. Rashica is belangrijk voor ons team, dus wat ons betreft blijft hij bij Vitesse. Dit is wat wij in ons hoofd hebben."

Vitesse deed eerder deze zomer Ricky van Wolfswinkel al voor vijf miljoen euro van de hand aan FC Basel. De club haalde Tim Matavz als opvolger in huis.