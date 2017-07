Een dertigjarige Amsterdammer is vrijdag overleden nadat hij eerder op de dag was neergeschoten bij station Breukelen (provincie Utrecht). Het slachtoffer werd rond 15.00 uur door een nog onbekende dader op een parkeerterrein onder vuur genomen. Hij overleed enige tijd later in het ziekenhuis.

Het parkeerterrein werd afgezet voor sporenonderzoek. De recherche onderzoekt de aanleiding voor de schietpartij.



Amsterdammer dood na schietincident Breukelen (Foto: ANP)