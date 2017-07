Een getuige voor de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies heeft mogelijk onder ede gelogen. Dat blijkt uit onderzoek van het Financieele Dagblad en Trouw van het verhoor van Guus Poelen, directeur van het Amsterdamse trust- en advieskantoor Infintax. Op het plegen van meineed staat een maximum celstraf van zes jaar.

Woensdag presenteerde de ondervragingscommissie onder leiding van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer haar bevindingen. De commissie was ingesteld naar aanleiding van de publicaties over de zogeheten Panama Papers. Uit deze vorig jaar gelekte stukken bleek dat een aanzienlijk aantal rijken gebruikt heeft gemaakt van een Panamees bedrijf om hun vermogen aan het oog van de fiscus te onttrekken. De commissie wilde weten hoe mensen met hulp van dat kantoor geld uit Nederland naar belastingparadijzen sluizen.

Poelen ontkent in het verhoor dat Infintax de vaste partner in Nederland is van het Panamese bedrijf. Maar in de Panama Papers is een ondertekende samenwerkingsovereenkomst tussen de beide bedrijven te vinden. Daarin staat dat vanaf 28 augustus 2014 Infintax geldt als de officiële partner in Nederland.



'Mogelijk meineed bij verhoor Panama Papers' (Foto: ANP)