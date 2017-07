De staat Hawaï heeft bij het gerechtshof geen versoepeling van het inreisverbod af kunnen dwingen. Hawaï wilde dat ook grootouders, ooms en tantes werden uitgesloten van het verbod. Het hof in San Francisco verklaarde vrijdag niet bevoegd te zijn om hierover te oordelen. Donderdag had een lagere rechter de staat Hawaï ook al naar het Hooggerechtshof verwezen.

Eind juni besloot het Amerikaanse Hooggerechtshof dat een deel van het door president Donald Trump uitgevaardigde inreisverbod tegen reizigers uit zes moslimlanden mocht doorgaan. Volgens de aangepaste versie van het inreisverbod komen alleen mensen die geen "bonafide relatie hebben met een persoon of entiteit in de Verenigde Staten"het land niet in. Iemand kan bijvoorbeeld wel een visum krijgen als echtgenoot, ouders of kinderen al in de VS wonen. Grootouders of kleinkinderen krijgen geen toestemming.



Verzoek Hawaï over inreisverbod geweigerd (Foto: ANP)