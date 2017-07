Foute Victor Vran film

De mensen achter actie-RPG Victor Vran hebben hun uiterste best gedaan om een zo slecht mogelijke video te maken. Het waarom moeten we jullie schuldig blijven, maar voor de masochisten onder ons is deze hieronder te zien. In F#ck you Lloyd Kaufman: An Interview From Hell zien we de Dood voorbijkomen, Toxic Avenger en natuurlijk Lloyd Kaufman.

Voor gamefans: de Victor Vran Overkill Edition met de Motörhead Through the Ages DLC en de Fractured Worlds-uitbreiding zijn uit en speelbaar. Lees hier meer over dit pakket.