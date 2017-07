Het bizarre verschil tussen Kittel en Boasson Hagen: 0,0003 seconden heywoodu 08-07-2017 00:51 print

Het was in wielerwereld het gesprek van de dag: de 0,0003 seconden van Marcel Kittel. Want inderdaad, de Duitser won de zevende etappe van de Tour met drie tienduizendsten van een seconden verschil, een kleine zes millimeter.

Op de gewone beelden is het verschil niet te zien, op de gewone finishfoto ook nauwelijks. Pas na uitvergroten is te zien dat Kittel's wiel inderdaad iets verder tegen de lijn zit dan het wiel van Boasson Hagen, maar het gaat wel om niet meer dan enkele pixels. Beide heren gaven na afloop overigens aan het verschil eigenlijk niet te kunnen zien.

Om een klein beetje een beeld te krijgen van hoe klein het verschil eigenlijk was: 0,0003 seconden komt neer op 300 microseconden, wat betekent dat de tijd tussen de finish van Kittel en die van Boasson Hagen ruim duizend keer achter elkaar gezet kan worden om tot de lengte van één keer knipperen met je ogen te komen.

In de extreem korte tijd lukt het de neuronen in je hersenen nog niet eens om één impuls af te vuren en je zou alle goede wedstrijden van het Nederlands elftal onder Danny Blind kunnen bekijken, terwijl het toch vrij snel reizende licht slechts een kilometer of negentig af zou leggen. We zijn nu wel benieuwd: wat zou je naast het luisteren van alle goede nummers van Gordon nog meer kunnen doen in 0,0003 seconden?



De stevig uitvergrootte finishfoto, met Kittel onderaan en Boasson Hagen bovenaan (Foto: Letour)

It took Kittel (QST) another strong push right on the line to win his 3rd @LeTour stage with the slightest margin: 0.0003 seconds.#TDFdata pic.twitter.com/pfRNPtImNj — letourdata (@letourdata) July 7, 2017

Pour 0.0003 seconde, Kittel s'impose ! / Kittel wins by 0.0003 second! #TDF2017 pic.twitter.com/6dnpvRrI0z — Le Tour de France (@LeTour) July 7, 2017