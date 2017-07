Soedanese clubs uit Champions League getrapt door politieke inmenging heywoodu 08-07-2017 00:31 print

De twee grootmachten van het Soedanese voetbal hebben vrijdag slecht nieuws gekregen. Enkele uren voor hun wedstrijden in de Afrikaanse Champions League kregen Al Hilal en Al Merreikh te horen dat ze uit het toernooi werden gezet.

De Soedanese voetbalbond is vanwege politieke inmenging geschorst door wereldvoetbalbond FIFA. Dat betekent ook dat clubs uit het land tijdens de schorsing niet aan internationale toernooien zoals de Champions League mee mogen doen.

Al Merreikh bereikte in 2015 nog de halve finales van het toernooi en zou vrijdagavond in Tunesië tegen Etoile Sahel aantreden voor het laatste groepsduel. Landskampioen Al Hilal had een thuiswedstrijd op het programma staan tegen Ferroviario Beira, de landskampioen van Mozambique.

Met zeven punten stond Al Merreikh er uitstekend voor: Etoile Sahel had er negen, de Mozambikanen vijf en Al Hilal vier, dus plaatsing voor de kwartfinales leek zeer goed mogelijk.

De straf kon alleen teruggedraaid worden als de Soedanese voetbalbond de door de politiek afgezette president terug zou zetten als leider, maar dat gebeurde vrijdag niet en dus is de droom voor de clubs voorbij.

Al-Hilal Al-Ubayyid, een derde Soedanese club, zou zaterdag op bezoek gaan bij het Zambiaanse ZESCO United in de Confederations Cup, het Afrikaanse equivalent van de Europa League. Ook die club is echter uit het toernooi gegooid en ook dat is bijzonder zuur: een plek in de kwartfinales was al binnen.