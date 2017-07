Gridstraf Hamilton in Oostenrijk

Lewis Hamilton heeft voor de Grand Prix van Oostenrijk een gridstraf van vijf plaatsen opgelopen. Bij de Mercedes van de Brit moet voortijdig een versnellingsbak gewisseld worden, waardoor hij zondag minimaal van plek zes moet starten.

Dat de versnellingsbak van Hamilton gewisseld moet worden komt niet als een verrassing, omdat autosportfederatie FIA afgelopen dinsdag al ingelicht was. De reden van de wissel is waarschijnlijk de schade die de bak tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan opgelopen heeft. Hierdoor ging het onderdeel niet de verplichte zes races mee. Omdat Hamilton de race in Baku wel uitreed volgt nu een automatische straf van vijf plekken op de grid.