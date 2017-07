Luiten haalt nipt de cut in Ierland Peterselieman 07-07-2017 21:39 print

Golfer Joost Luiten heeft de cut gehaald bij het Iers Open. De Nederlander ging in Londonderry rond in 69 slagen (-3) en behaalde met een totaal van 140 slagen (-4) nipt de cut. Hij staat hiermee gedeeld 53e.

Luiten kende een uitstekend begin van de ronde met drie birdies op de eerste negen holes. De Nederlander leverde op de vijftiende een slag in, maar won deze op de zeventiende weer terug, waardoor hij de schifting net overleeft.

Na dag twee leiden de Amerikaan Daniel Im en de Fransman Benjamin Hébert nog steeds. Het duo ging rond in 67 slagen (-5) en staat op dertien slagen onder het baangemiddelde. Voor de Ierse topgolfer Rory McIlroy is het toernooi voorbij. Hij ging in 72 en 73 slagen rond en dat was bij lange na niet genoeg om verder te mogen.