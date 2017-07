Sterk begin volleybalsters Oranje op World Grand Prix H.Vviv 07-07-2017 20:54 print

De volleybalsters van Oranje hebben hun openingsduel op de World Grand Prix. In Apeldoorn was de ploeg van bondscoach Jamie Morrison met 3-0 (25-21, 25-19, 25-21) te sterk voor de Dominicaanse Republiek.

In de eerste set ging het gelijk op tussen Nederland en de Dominicaanse Republiek, die vorig jaar nog uitkwam op het tweede niveau uitkwam, terwijl Nederland derde werd in de World Grand Prix. Bij 17-17 maakte Oranje een aantal punten op rij, waarna Nederland makkelijk de set pakte met 25-21.

In de tweede set kwam Nederland al snel op voorsprong van 9-5. In het verloop van de set kwam de ploeg van Morrison nooit meer in de problemen en zou de set uiteindelijk met 25-19 winnen.

In het begin van de derde set had Oranje het moeilijker met de Dominicaanse Republiek. Nederland kwam op een 10-14 achterstand, maar zou mede door een sterke blokkering en een sterk spelende Celeste Plak terugkomen. Op 24-21 was het eerste wedstrijdpunt raak voor de volleybaldames.

In het weekend speelt Nederland nog tegen Thailand en Japan.