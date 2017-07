Brand wint rit acht Giro Rosa, Van der Breggen blijft aan de leiding H.Vviv 07-07-2017 19:50 print

Lucinda Brand heeft de achtste etappe gewonnen in de Giro Rosa gewonnen. De Nederlandse van Sunweb was in de finale te sterk voor Tetyana Riabchenko. De twee rensters waren eerder weggereden uit het peloton. Anna van der Breggen blijft aan de leiding in het algemeen klassement.

Op de Cuccaro Vetere, een klim van de tweede categorie koos Riabchenko voor de aanval. De Oekraïense had op de klim één minuut voorsprong op Brand, die in de achtervolging was gegaan op Riabchenko. In de afdaling van de Cuccaro Vetere zou Brand bij de Oekraïense komen en in de slotfase, zou de Nederlandse Riabchenko achter laten en juichend over de streep komen.

In de achtergrond won Megan Guarnier de sprint van de groep van de favorieten. Van der Breggen behield het roze en heeft een voorsprong van 1.03 op Elisa Longo Borghini.

Door de winst stijgt Brand naar een vijfde plaats in het algemeen klassement op 3.26 van Van der Breggen. Naast Van der Breggen en Brand staat er met Annemiek van Vleuten nog een Nederlandse in de top van vijf. De renster van Orica-Scott staat op plaats drie met een achterstand van 1.39.