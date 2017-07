In de zevende etappe in de Tour de France leek het erop dat niet Marcel Kittel maar Edvald Boasson Hagen de winnaar was in de massasprint. Uiteindelijk duwde de Duitser zijn fiets toch nog een fractie eerder over de finish dan de Noor.

"Ik dacht dat het nog 200 meter was tot de finish, maar toen was het nog maar 100 of 120 meter", zo zei Kittel na afloop van de etappe. "De deur op rechts ging open en ik vond toch nog een gaatje. Ik gaf alles, maar twijfelde of het genoeg was."

Nadat de jury de fotofinish had bestudeerd, werd Kittel als winnaar aangewezen. Hiermee pakte hij zijn derde ritwinst deze Tour en zijn twaalfde totaal.



Kittel: "Ik dacht dat de meet verder lag" (Pro Shots / George Deswijzen)