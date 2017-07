Advocaat Bouterse wil tuchtstraf aanklager Redactie 07-07-2017 14:09 print

Als het aan de advocaat van Desi Bouterse ligt, krijgt de aanklager in het proces over de Decembermoorden een tuchtstraf omdat hij in juni 2016 het proces niet heeft stopgezet. President Bouterse had hem die opdracht gegeven omdat de staatsveiligheid in gevaar zou zijn.

"Als je een bevel heb gekregen en je hebt het niet uitgevoerd, dan verdien je een tuchtstraf. Zo werkt het in de ambtenarij", zo zei advocaat Irwin Kanhai donderdagavond in een speciale uitzending van het informatieprogramma van de Surinaamse regering. In 2016 gaf president Bouterse het Openbaar Ministerie (OM) opdracht het proces stop te zetten. Hij gebruikte hier een artikel uit de Surinaamse grondwet voor die de president deze bevoegdheid geeft als de staatsveiligheid in gevaar is.

Het programma werd uitgezonden onder de titel Keerzijde. De makers willen het volk van Suriname nu ook eens de andere kant van het verhaal laten horen van de gebeurtenissen in december 1982. Toen werden vijftien tegenstanders van het toenmalige militaire regime vermoord. Volgens de regering heeft het verhaal van de nabestaanden van de slachtoffers de afgelopen 35 jaar de publieke opinie gedomineerd. Het OM eiste recent twintig jaar cel tegen tegen Bouterse als hoofdverdachte. Hij was toen leider van dat militaire gezag.

Coup

Uit de woorden van Kanhai werd duidelijk dat hij in zijn verdediging de nadruk zal leggen op de plannen van de latere slachtoffers om een coup te plegen om het militair gezag omver te werpen. Hierbij zouden vele doden hebben kunnen vallen. Kanhai: "Daarom heeft het wettig gezag van Bouterse toen ingegrepen." Ook zal hij benadrukken dat het strafproces een 'politiek' proces geworden is dat vooral tot doel heeft de regering Bouterse weg te sturen.

Het is nog niet bekend wanneer Kanhai zijn pleidooi zal houden. Hij gaat er nu wel van uit dat de zaak nog heel lang kan duren, mogelijk wel 25 jaar. Dat komt omdat nadat de rechter uitspraak zal doen, zowel Bouterse als het OM in hoger beroep kan gaan. Volgens hem moeten getuigen dan ook weer opnieuw worden opgeroepen.

De volgende zitting van het proces is 30 oktober. Dan zal de aanklager verdergaan met zijn strafeis tegen de overige verdachten.



Advocaat Bouterse wil tuchtstraf aanklager (Foto: ANP)