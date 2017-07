Tennisster schreeuwt het uit na knieblessure: "Help me!" heywoodu 07-07-2017 13:55 print

Tennisster Bethanie Mattek-Sands is donderdag tijdens haar tweederondepartij op Wimbledon zwaar geblesseerd geraakt. De Amerikaanse speelde tegen de Roemeense Sorana Cirstea en aan het begin van de derde en beslissende set ging het fout.

Mattek-Sands gleed uit en leek haar knie daarbij te verdraaien. Ze schreeuwde het gelijk uit van de pijn en toen ze "Help me!" de Londense lucht in schreeuwde kwam ook Cirstea gelijk over het net om haar opponente bij te staan. De Amerikaanse werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd met, zoals de organisatie het beschreef, een acute knieblessure.

Mattek-Sands scheurde al eens eerder een band in diezelfde knie af, bijna vier jaar geleden. Cirstea stond lang aan de kant met een schouderblessure en weet dus wat het is om lang niet mee te kunnen doen. "Het was een moeilijke situatie, want uiteindelijk ging het niet meer om tennis en wil je wel gewoon dat iedereen in orde is. Ik hoop echt dat het niet zo slecht is als het leek, dit is natuurlijk een grote domper op de vreugde."