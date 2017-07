De provincie Noord-Brabant neemt vrijdag een besluit over ingrijpende voorstellen voor de veehouderij. De provincie wil onder andere dat boeren hun oude stallen uiterlijk in 2022 hebben aangepast om de uitstoot van ammoniak, stank en fijnstof te beperken.

Met 700.000 koeien, bijna 6 miljoen varkens en 27,7 miljoen kippen heeft Brabant de grootste concentratie vee in Nederland. De overlast op het platteland blijft zorgen voor hoogoplopende gemoederen.

Volgens de voorstellen krijgt de Brabantse veehouder met strengere eisen te maken dan concurrenten in de rest van het land. De plannen hebben vooral onder boeren voor ophef gezorgd. Ze vrezen dat ze dure investeringen moeten doen, minder winst overhouden of zelfs gedwongen worden om te stoppen. Als symbolisch protest leveren boze boeren vrijdag een grote stalsleutel in bij het provinciehuis.

Er is vermoedelijk grote belangstelling voor de vergadering van Provinciale Staten. Het debat is daarom op het plein voor het provinciehuis te volgen op een groot scherm.



Brabant beslist over toekomst veehouderij (Foto: ANP)