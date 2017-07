'Songtekst van Jay-Z is antisemitisch'

Een couplet uit Jay-Z's nieuwe track The Story Of O.J. is niet in goede aarde gevallen bij de Amerikaanse Anti-Defamation League. De organisatie bestrijdt laster jegens Joden.

In het nummer rapt Jay-Z: "Wil je weten wat belangrijker is dan met geld strooien in een stripclub? Krediet. Weet je waarom Joodse mensen alle onroerend goed in Amerika in handen hebben. Zo hebben ze dat gedaan."

Volgens de organisatie speelt de tekst in op "een diepgeworteld antisemitisch stereotype over joden en geld." De ADL zegt zich zorgen te maken dat de tekst het vooroordeel over de Joodse heerschappij in het bankwezen en de financiële wereld voedt.

De Anti-Defamation League gaf in de verklaring donderdag wel aan dat het niet denkt dat het Jay-Z's bedoeling was om antisemitisme te promoten. "Integendeel, we weten dat Jay-Z iemand is die zijn sterrenstatus in het verleden heeft aangegrepen om zich uit te spreken tegen racisme en antisemitisme."

