Tupac dumpte Madonna vanwege huidskleur

Een handgeschreven brief van raplegende Tupac Shakur welke binnenkort geveild zal worden, doet momenteel veel stof opwaaien. Entertainmentsite TMZ kreeg de brief in handen en daaruit blijkt dat hij het uitmaakte met Madonna vanwege haar huidskleur.

"For you to be seen with a black man wouldn't in any way jeopardize your career, if anything it would make you seem that much more open and exciting. But for me at least in my previous perception I felt due to my 'image' I would be letting down half of the people who made me what I thought I was."

Shakur werd in 1996, een jaar na de brief, neergeschoten in een drive-by shooting. Zes dagen later overleed hij aan zijn verwondingen.



Tupac Shakur