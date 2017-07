Quake World Championships qualifier hier te zien PoeHao 07-07-2017 01:38 print

De tweede qualifier van Quake Champions voor duels gaat om 6:00 ’s ochtends van start. We hebben hieronder de beelden van de eerste qualifier zodat je kunt zien hoe hoog het niveau is. Bethesda heeft een prijzenpot beschikbaar gesteld van een miljoen dollar, dus dat wil wel.

De derde en vierde qualifier voor duels zijn 13 en 20 juli. Er is ook nog een 4 tegen 4 Sacrifice qualifier op 8 en 9 juli. De grote finale is 24 augustus in Texas, Verenigde Staten. Je kunt je nog steeds opgeven voor een gesloten beta key en om mee te doen.