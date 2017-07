Piroe bewusteloos, Nederland verliest op EK onder 19 heywoodu 07-07-2017 00:24 print

Nederland heeft de ruime zege op Duitsland (4-1) op het Europees kampioenschap voor voetballers onder 19 jaar geen best vervolg gegeven. Engeland was in Georgië met 1-0 te sterk.

Al na een goede handvol minuten sloeg het noodlot toe voor Joël Piroe, die met een loepzuivere hattrick tegen Duitsland nog de grote held was. Verdediger Easah Suliman plantte zijn elleboog in de nek van Piroe, die nog voor hij de grond raakte het bewustzijn al verloren was. De scheidsrechter liet doorspelen, maar de Nederlandse spelers zagen in dat de situatie vrij ernstig was, waarna de wedstrijd alsnog stilgelegd werd.

Piroe was gelukkig weer vrij snel bij zinnen en volgens bondscoach Maarten Stekelenburg wilde hij zelfs weer gaan spelen. "Maar hij stond te tollen op zijn benen, dus dat ging echt niet gebeuren", klonk het duidelijk. Piroe wordt nog onderzocht op een mogelijke hersenschudding, hoewel hij nog niet naar het ziekenhuis is gegaan.

Feyenoord-keeper Justin Bijlow leek Nederland lang aan een puntje te helpen, maar een kleine tien minuten voor tijd ging het fout: Ben Brereton van Nottingham Forest zette de Engelsen op 1-0, wat de eindstand zou blijken. Zondag speelt Nederland tegen Bulgarije, dat met 3-0 verloor van Duitsland, en bij winst mag de ploeg alsnog door naar de halve finales.