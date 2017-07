Verstappen wil finish weer eens halen Peterselieman 07-07-2017 00:14 print

Formule 1-coureur Max Verstappen heeft zich na twee uitvalbeurten op rij voor de komende race in Oostenrijk een simpel doel gesteld: de finish halen. De Nederlander zag zijn Red Bull de afgelopen tijd regelmatig stilvallen met motorische problemen en hoopt deze pech op de thuisbasis van het team achter zich te kunnen laten.

Verstappen: "Na deze paar races, weet ik echt niet waar we staan. We zien het zondag wel. Hopelijk kunnen we lekker punten scoren."

Tijdens de vorige race domineerde Verstappen ten opzichte van teamgenoot Daniel Ricciardo, maar de Australiër profiteerde van alle problemen bij anderen en won de race. De Nederlander had zonder pech een kans op de zege gehad. "Het is teleurstellend, maar wat kan ik eraan doen?" Toch was hij er snel overheen. "Simpel: wat vrienden opbellen en plezier maken. Daarna is het in het volgende weekend gewoon een kwestie van opnieuw beginnen, een verse start maken."

De Nederlander weet dat zijn team achterloopt bij Mercedes, maar hoopt het in ieder geval Ferrari lastig te kunnen maken. "We lopen in, wat positief is, maar moeten nog wel een volgende stap zetten. We zijn er immers nog niet." Daar moet bij aangetekend worden dat alle teams iedere wedstrijd met nieuwe onderdelen komen, waardoor het lastig om te zeggen hoe groot het gat dit weekend is. Mogelijk kan het weer Verstappen te hulp schieten. "Gaat het regenen? Leuk, dat zou misschien wel helpen, maar de prioriteit is weer eens finishen."