Tennisser Ofner zorgt voor daverende stunt op Wimbledon

Tennisser Sebastian Ofner heeft op Wimbledon voor een daverende stunt gezorgd. De Oostenrijker rekende af met niemand minder dan Jack Sock, de nummer achttien van de wereld.

De 21-jarige Ofner werkt zich al enkele jaren maand na maand gestaag omhoog op de wereldranglijst, waar hij inmiddels aangekomen is op de 216e plek. In de eerste ronde in Londen stond hij tegenover Thomaz Bellucci, met de 53e plek de hoogstgeplaatste speler waar de Oostenrijker het ooit tegen op had genomen.

Bellucci ging kansloos onderuit tegen Ofner en dit keer was Sock aan de beurt. Nadat Ofner de eerste twee sets verrassend had gewonnen leek Sock de controle terug te pakken. Hij won sets drie en vier, maar besloot vervolgens een sanitaire stop in te gelasten.

Nadat hij het middagmaal te water had gelaten ging het toch niet best meer met de Amerikaan, die er niet meer aan te pas kwam en de met een lichte schouderblessure kampende Ofner zag zegevieren: 6-3, 6-4, 3-6, 2-6, 6-2.

Ook Ernests Gulbis zorgde voor een forse verrassing, hoewel hij wel een grotere historie heeft dan Ofner. De Let bivakkeerde vanaf 2007 jarenlang voornamelijk in de mondiale top-100, maar zakte vorige maand weg naar de 576e plaats.

Tegen Juan Martin del Potro, als 32e geplaatst en voormalig nummer vier van de wereld, had Gulbis het heilige vuur echter weer gevonden. De Let stond zelfs geen set af en stuurde Delpo met 6-4, 6-4, 7-6 (3) gedecideerd naar huis.