Hole-in-one brengt Luiten weinig

Golfer Joost Luiten heeft tijdens de eerste ronde van het Iers Open een hole-in-one geslagen. Veel bracht het de Nederlander nog niet, want na dag een van het evenement in Londonderry staat hij na een ronde van 71 slagen (-1) op een gedeelde 85e plaats en dat is nog niet voldoende om morgen de cut te halen.

Luiten stond na veertien holes op twee slagen boven het baangemiddelde tot hij op zijn vijftiende hole, de zesde op de baan, een hole-in-one sloeg. De Nederlander wist uiteindelijk nog een slag te winnen.

Luiten: "Die hole-in-one op de zesde, mijn vijftiende hole, was lekker en een birdie meteen daarna ook, want dat zorgde ervoor dat ik onder par eindig. Maar mijn spel was niet goed genoeg vandaag, ik maakte te veel foutjes."

De Amerikaan Daniel Im en de Fransman Benjamin Hebert gaan na de eerste dag aan de leiding. Zij gingen rond in 64 slagen, acht slagen onder het baangemiddelde.