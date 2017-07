Het kabinet geeft nog eens 15 miljoen euro aan She Decides, het initiatief van minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) om een bezuiniging van de Amerikaanse regering op gezinsplanning in arme landen ongedaan te maken. Nederland maakte eerder al 10 miljoen vrij voor het fonds.

Ploumen maakte de donatie bekend op een muziekfestival in Hamburg, de Duitse stad waar de top van de rijkste industrielanden en de EU (G20) wordt gehouden. Ook de Amerikaanse president Donald Trump is daar.

Door de Amerikaanse korting van zo'n 600 miljoen dollar dreigen vrouwen in arme landen verstoken te blijven van veilige abortus, kraamzorg en anticonceptie. De actie van Ploumen om de bezuiniging ongedaan te maken krijgt veel internationale steun. Op een conferentie in Brussel in maart werd 182 miljoen euro opgehaald voor She Decides.



Kabinet geeft 15 miljoen aan fonds Ploumen (Foto: ANP)