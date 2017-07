Froome: "Het is een geweldig gevoel om terug in het geel te rijden" H.Vviv 05-07-2017 18:49 print

Chris Froome is de nieuwe leider in het algemeen klassement van de Tour de France. De Brit nam op La Planche des Belles de leiderstrui over van ploeggenoot Geraint Thomas, die nu tweede staat in het algemeen klassement op twaalf seconden van Froome. "Het is een geweldig gevoel om terug in het geel te rijden", gaf Froome na afloop van de etappe aan.

"Dat gezegd hebbende, weet ik dat de koers nog lang niet gereden is. Het is pas net begonnen voor mij", aldus Froome. "Ik denk dat we er als ploeg goed voor staan, met een eerste en tweede plek. We kunnen daar vertrouwen uit putten en ik denk dat het ons opties biedt en dat we beide kaarten kunnen uitspelen."

"Vandaag ging het redelijk goed. De ploeg deed goed werk, hield mij uit de problemen en maakte het tempo op de laatste klim. Als we al een kleine fout maakten, was het dat we Fabio Aru zo veel ruimte gaven om aan te vallen", blikt Froome terug. De Italiaans kampioen pakte de ritzege en staat nu derde in het klassement, op veertien seconden van Froome. "Hij liet in de Dauphiné al zien in goede vorm te zijn en vandaag heeft hij bevestigd."