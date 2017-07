Viviani pakt tweede ritzege in Oostenrijk H.Vviv 05-07-2017 16:45 print

Elia Viviani heeft de derde etappe in de Ronde van Oostenrijk gewonnen. De Italiaan die deze ronde uitkomt voor de Italiaanse selectie was na 226 kilometer de snelste in de massasprint. Jason Lowndes werd twee voor Sep Vanmarcke, de leider in het algemeen klassement.

In de finale van de rit naar Altheim kozen drie renners voor de aanval: Gian Friesecke, Patrick Jäger (beiden Vorarlberg) en Stephan Rabitsch (Felbermayr-Simplon Wels). De drie zouden niet meer dan minuut krijgen van het peloton. Met nog dertig kilometer te gaan werden ze weer gegrepen, waarna het peloton zich kon opmaken voor de massasprint.

In de sprint was Viviani de snelste voor Lowndes en Vanmarcke. Beste Nederlander was Sjoerd van Ginneken met een zevende plaats in de daguitslag. Voor Viviani was het alweer zijn tweede zege in de Ronde van Oostenrijk.