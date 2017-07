COA gaat Nijmegen inlichten over criminele asielzoekers Redactie 05-07-2017 14:48 print

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers COA gaat in het vervolg burgemeester en politie van Nijmegen inlichten over nieuwe asielzoekers in de stad, van wie bekend is dat ze elders overlast hebben veroorzaakt of strafbare feiten hebben gepleegd. Het COA is het met burgemeester Hubert Bruls eens dat overlast en criminaliteit door asielzoekers niet acceptabel is.

Dat is de uitkomst van een gesprek dat woensdag in Nijmegen is gevoerd over het "rondpompen van criminele asielzoekers." Bruls stuurde dinsdag een brief op poten naar minister Stef Blok en staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Justitie over een groep asielzoekers die in april in Nijmegen is geplaatst door het COA en die sindsdien voor een hausse aan zakkenrollerij en diefstallen zou zorgen. Bruls sloot zich daarmee aan bij andere burgemeesters in het land, die al eerder klaagden over wangedrag van asielzoekers uit veilige landen.



COA gaat inlichten over criminele asielzoekers (Foto: ANP)