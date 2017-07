KPN steunt Chinese toeristen in Europa YokiKater 05-07-2017 09:08 print

KPN heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Chinese internetbedrijf Tencent en internetvideo-aanbieder Sunway Culture Media voor ondersteuning van Chinese toeristen in Europa.

De partijen lanceren de WeChat Go SIM kaart, die naast bellen en 4G-datadiensten ook extra functionaliteiten biedt zoals reisinformatie, Chinese video-content, top ups en sociale media voor Chinese reizigers in alle EU-landen. De applicatie zal vanaf begin juli beschikbaar zijn op China's bekende e-commerce platforms, luchthavens en populaire bestemmingen voor Chinese reizigers in Europa.

WeChat werd in 2011 gelanceerd door Tencent en heeft inmiddels meer dan 850 miljoen gebruikers. WeChat Go is ontwikkeld door Sunway, dat het grootste videoplatform voor Chinese content in het buitenland beheert. KPN maakte geen financiële details bekend over de samenwerking.



KPN steunt Chinese toeristen in Europa (Foto: BuzzT)