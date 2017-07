Opgave Cavendish na schouderbreuk

Mark Cavendish komt vandaag niet meer aan de start bij de vijfde etappe van de Tour de France. De Britse sprinter van Dimension Data heeft in de vierde etappe zijn schouder gebroken, blijkt uit onderzoek in het ziekenhuis. Hij kwam hard ten val in de sprint, toen hij in aanraking kwam met de inmiddels gediskwalificeerde wereldkampioen Peter Sagan.

"Ik ben natuurlijk ontzettend ontgoocheld over die breuk", klonk het uit de mond van Cavendish in een droog persbericht. "Mijn ploeg was vandaag geweldig. Zij voerden ons plannetje van vanochtend tot in de perfectie uit. Ik voelde dat ik een goede positie zat om te winnen. Dat ik niet alleen die sprintzege verlies, maar ook nog eens de Tour - een wedstrijd waar ik mijn hele carrière rond heb gebouwd - moet verlaten is ontzettend triest. Ik wens mijn ploegmakkers alle geluk toe voor het vervolg van de Tour. Ik kijk er naar uit om hen op tv te zien koersen."

Teamdokter Andrian Rotunno: "Mark heeft een breuk in zijn rechter schouderblad. Gelukkig is er op dit moment geen operatie nodig. En nog belangrijker: er is geen schade aan de zenuwen. Hij heeft om medische redenen wel moeten opgeven in de Tour en we zullen hem de komende dagen goed opvolgen."