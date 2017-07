Burgemeester trouwt met krokodil om voor goede oogst te zorgen heywoodu 05-07-2017 00:08 print

De burgemeester van het Mexicaanse dorpje San Pedro Huamelula is getrouwd. Lekker boeiend natuurlijk, maar de gelukkige bruid is wel een opvallende verschijning: Victor Aguilar is namelijk getrouwd met een heuse krokodil. Nieuw is het ook niet, want al sinds 1789 trouwen burgemeesters van het zuid-Mexicaanse dorpje met de reptielen.

Achter elk huwelijk tussen mens en reptiel zit een logisch verhaal en dat is hier niet anders. Enkele honderden jaren geleden leefden twee lokale stammen, de Chontales en de Huaves (ook bekend als de Mareños), met elkaar in onmin, nadat de Mareños op het land van de Chontales aangekomen waren. Beiden beweerden voor een goede oogst te kunnen zorgen, wat natuurlijk niks anders betekende dan macht.

Volgens de lokale legende eindigde het conflict tussen de groepen toen de zoon van de koning van de Chontales en de dochter van de koning van de Mareños verliefd werden en uiteindelijk trouwden. Helaas lijkt het verhaal de nodige tussenstappen te missen, want plotseling stelt de burgemeester van San Pedro Huamelula de prins van de Chontales voor, terwijl de prinses van de Mareños gesymboliseerd wordt door een krokodil.

Enfin, op de bruiloft werd afgelopen weekeinde flink gedanst en gezongen, inclusief de traditionele openingsdans van bruid - zoals elke goede krokodillenbruid gekleed in een ware trouwjurk - en bruidegom. Hoe de huwelijksnacht is verlopen is ons onbekend, maar we wensen het pasgetrouwde stel in elk geval alle geluk van de wereld. En natuurlijk een goede oogst.

