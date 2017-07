Federer en Djokovic wilden extra set spelen na opgaven heywoodu 05-07-2017 06:00 print

Tennissers Roger Federer en Novak Djokovic hadden bijna een demonstratiepartijtje gespeeld tijdens de tweede dag van Wimbledon. Djokovic zag op het Centre Court Martin Klizan na een ruime set opgeven, terwijl Federer in de wedstrijd daarna na iets meer dan een set zag hoe Alexander Dolgopolov er de brui aan gaf.

De twee grootheden kwamen elkaar na afloop in de kleedkamers tegen en vonden het allemaal toch een beetje sneu voor het publiek, dat gehoopt had om in totaal toch zeker wel zes sets te zien van de twee oud-kampioenen. "We hebben er in de kleedkamer even over gepraat, een beetje voor de lol, dat we misschien een soort demonstratiewedstrijdje moesten gaan spelen om die mensen op het Centre Court toch nog wat te zien te geven", aldus Djokovic.

"Ze hadden echter al een andere wedstrijd gevonden", zegt de Serviër. De partij van Federer zou in principe de laatste zijn op het Centre Court, maar Caroline Wozniacki en Timea Babos werden naar het hoofdstadion verplaatst om daar hun partij te spelen.