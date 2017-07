Topspeelsters op Wimbledon maken geen fouten heywoodu 04-07-2017 22:37 print

Op de tweede dag van het damesenkelspeltoernooi op Wimbledon zijn weinig grote verrassingen te melden. De dames uit de top-20 van de plaatsingslijst gingen stuk voor stuk door naar de tweede ronde.

We beginnen bij de nummer één van de wereld, Angelique Kerber. De Duitse US Open-kampioene kent nog geen al te best jaar: op de Australian Open waren de achtste finales het eindstation, op Roland Garros bleef het zelfs bij een optreden in de eerste ronde. In Londen ging het in elk geval beter dan dat, want Kerber was met 6-4, 6-4 te sterk voor de Amerikaanse Irina Falconi.

De Tsjechische Karolina Pliskova (3) had niet al te veel moeite met Evgeniya Rodina uit Rusland (6-1, 6-4), terwijl de Deense Caroline Wozniacki (5) Timea Babos na een bij vlagen moeizame partij naar huis stuurde: 6-4, 4-6, 6-1. De als zevende geplaatste Russische Svetlana Kuznetsova kende een prima begin van haar toernooi en boekte een 6-3, 6-2 zege op de Tunesische Ons Jabeur.

Twee plekken lager op de plaatsingslijst vinden we Agnieszka Radwanska, die het opnam tegen de ervaren Jelena Jankovic. De Servische gaf Radwanska één set goed partij, maar daarna was het klaar: 7-6 (3), 6-0. De Franse hoop Kristina Mladenovic (12) rekende af met landgenote Pauline Parmentier: 6-1, 6-3. Garbiñe Muguruza, finaliste in 2015 en nu als veertiende geplaatst, stuurde Ekaterina Alexandrova met 6-2, 6-4 naar huis, terwijl Timea Bacsinszky (19) olympisch kampioene Monica Puig na een wisselvallige partij uit het toernooi sloeg: 6-1, 3-6, 6-0.