Thiem en Zverev zonder grote problemen door op Wimbledon heywoodu 04-07-2017 20:58 print

Dominic Thiem is op tijd uit zijn vormdip gekomen om op Wimbledon in elk geval enige indruk te maken. De Oostenrijkse nummer acht van de wereld leed onlangs nog verrassende nederlagen op gras tegen Robin Haase en de Indiër Ramkumar Ramanathan, maar in Londen stond hij er weer. Vasek Pospisil was het slachtoffer in de eerste ronde: de Canadees verloor met 6-4, 6-4, 6-3.

De als tiende geplaatste Alexander Zverev had het één set lastig met de Rus Evgeniy Donskoy, maar boekte wel een nette zege: 6-4, 7-6 (3), 6-3. Tomas Berdych, één plekje lager gerangschikt, moest zelfs een set afstaan, maar was toch te sterk voor Jeremy Chardy: 6-3, 3-6, 7-6 (4), 6-4.

De mondiale nummer elf, Grigor Dimitrov, moest tegen Diego Schwartzmann even op gang komen, maar had de Argentijn vervolgens in de tang: 7-6 (4), 6-2, 6-2. De jonge Chileense debutant Christian Garin deed het prima tegen Jack Sock, maar dolf tegen de nummer achttien van de wereld toch het onderspit: 6-3, 4-6, 7-6 (4), 6-3.

Feliciano Lopez, als negentiende geplaatst in Londen, kan naar huis. De Spanjaard gaf tegen Adrian Mannarino op in de vierde set, nadat de Fransman twee van de eerste drie sets won.