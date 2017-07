De Tweede Kamer ziet wel wat in een landelijk hulpnummer voor mensen met schulden, zoals 112 bij incidenten of 144 voor Red een dier. Een meerderheid riep de regering dinsdag op te kijken of zo'n (gratis) schuldhulplijn mogelijk is.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) had vorige week al beloofd er met de gemeenten over te gaan praten. Maar ze benadrukte dat het aan de gemeenten is om er wat mee te doen, omdat zij over hulp bij schulden gaan.

Initiatiefnemer Jasper van Dijk (SP) pleit voor bijvoorbeeld het nummer 155 Schuld te lijf. Het kan de hulpverlening aan mensen met schulden toegankelijker maken. Ook vindt hij vroegtijdige hulp van belang om erger te voorkomen.

Veel mensen met schulden weten de weg niet in het oerwoud aan regelingen, aldus de SP'er. Volgens hem kan met een laagdrempelige hulplijn veel aan preventie worden gedaan.



Kamer wil landelijk schuldhulpnummer (Foto: ANP)