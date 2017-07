Van Vleuten herpakt zich goed in Giro Rosa H.Vviv 04-07-2017 16:30 print

Annemiek van Vleuten heeft de tijdrit in de Giro Rosa gewonnen. De Nederlandse van Orica-Scott was 41 seconden sneller dan haar landgenote Anna van der Breggen. Van der Breggen blijft wel aan de leiding in het algemeen klassement.

In de tijdrit van 12,7 kilometer waren er twee klimmetjes verwerkt. De Santa Lucia (1.2 kilometer aan 10 procent) en de Muro di Sant’Elpidio (300 meter aan 20 procent).

Van Vleuten miste maandag in de waaieretappe de slag en verloor anderhalve minuut in het algemeen klassement. De Nederlandse herpakte zich goed en won ruim de tijdrit voor Van der Breggen. De Italiaanse Elisa Longo Borghini werd derde.