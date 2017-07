Leefbaar draagt Simons voor als wethouder YokiKater 04-07-2017 11:39 print

Leefbaar Rotterdam draagt voormalig raadslid en partijvoorzitter Robert Simons voor als opvolger van de opgestapte wethouder Ronald Schneider. Simons wordt unaniem gesteund door de dertien leden in de raadsfractie van Leefbaar, maakte de partij dinsdag bekend.

De gemeenteraad neemt donderdag een besluit over zijn benoeming. Als de raad daarmee instemt, krijgt Simons de portefeuille stedelijke ontwikkeling en integratie.

Schneider vertrok vorige week na een kritisch rapport over zijn betrokkenheid bij een miljoenenfraude bij het Rotterdamse poppodium Waterfront. Door een onverwachte overstap van ex-Leefbaar-raadslid Mo Anfal naar de partij Nida raakte de coalitie van Leefbaar, D66 en CDA ook even de meerderheid in de gemeenteraad kwijt. Door gedoogsteun van ChristenUnie-SGP is die meerderheid hersteld.

Simons zat van 2006 tot 2014 voor Leefbaar in de gemeenteraad. In 2015 werd hij partijvoorzitter.



Leefbaar draagt Simons voor als wethouder (Foto: ANP)