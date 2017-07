Agressieve man bedreigt advocaat Plasman YokiKater 04-07-2017 11:37 print

Advocaat Peter Plasman heeft een agressieve man achter zich aan, die maandag en dinsdag de ruiten van zijn kantoor in Amsterdam-Zuid heeft ingegooid. De man achtervolgt de raadsman sinds vorige week om nog onduidelijke redenen en hij uit volgens Plasman ernstige dreigementen tegen hem en zijn gezin, zo bevestigt hij na een bericht op AT5.

De eerste ruit sneuvelde maandag onder werktijd, toen er een grote baksteen naar binnen werd gegooid. Een van de medewerkers van het advocatenkantoor kreeg grote glasscherven langs zich heen en het is volgens Plasman een wonder dat niemand is geraakt door de steen. Hij heeft dan ook aangifte gedaan bij de politie van poging tot toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

Dinsdagochtend vroeg gingen de rest van de grote ramen aan gruzelementen. Plasman weet zeker dat het om dezelfde dader gaat, aangezien hij op Facebook reageert op de incidenten. Volgens de advocaat betreft het een ex van een voormalig cliënte, die een maand geleden Plasman om hulp had gevraagd omdat ze ook ernstig door deze man zou worden bedreigd. De politie heeft hem nog niet aangehouden, meldde een woordvoerster.



Agressieve man bedreigt advocaat Plasman (Foto: BuzzE)