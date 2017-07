EU-lidstaten mogen de taxidienst UberPop verbieden. Wetten die de vervoersdienst strafbaar stellen, hoeven niet te worden aangemeld bij de Europese Commissie. Dat staat dinsdag in een advies van advocaat-generaal Maciej Szpunar van het Europees Hof van Justitie. Het hof volgt dergelijke adviezen doorgaans.

Bij UberPop kunnen passagiers via een app vervoer bestellen bij particuliere, niet-professionele chauffeurs die daarvoor hun eigen auto gebruiken. De Franse autoriteiten hadden het verboden, maar zonder het voor te leggen aan Brussel. Uber vond daarom dat vervolging niet mogelijk was. De rechtbank in het Franse Lille wilde nu van het Europees Hof weten of Parijs het verbod hadden moeten voorleggen.

Volgens de advocaat-generaal is een melding aan de Europese Commissie echter niet nodig, omdat dat zou leiden tot een "onredelijke uitbreiding van de kennisgevingsplicht".



Adviseur EU-hof: Uberpop mag verboden worden (Foto: BuzzT)