Maher: "Ik wil spelen in een topcompetitie"

Adam Maher verscheen maandag op de eerste training van PSV. De middenvelder vertrekt deze zomer definitief bij de ploeg, maar wacht op de juiste club.

Maher werd afgelopen seizoen verhuurd aan Osmanlispor. De club uit Turkije wilde de oud-speler van AZ definitief overnemen, maar Maher wilde eerst verder kijken. Inmiddels heeft hij nog niks gevonden en overweegt hij zijn opties.

"Er is een aantal Turkse clubs dat interesse heeft. Alles is nog een optie, maar ik wil eerst nog even wachten om te kijken wat er op mijn pad komt. Mijn voorkeur gaat uit naar spelen in een van de topcompetities", vertelde Maher in gesprek met De Telegraaf.

"Ik moet een goede keuze maken. Daarvoor is het belangrijk dat ik een club vind waarbij ik vooruitzichten heb dat ik ga spelen. Op mijn leeftijd moet ik niet weer een seizoen op de bank gaan zitten."

De tijdelijke overstap naar Osmanlispor pakte volgens Maher goed uit. "Er wordt daar anders gevoetbald dan hier. Het was een goede ervaring voor me. Tactisch is het allemaal wat minder, maar kwalitatief en qua fysiek vond ik het niveau in Turkije hoger. Ik ben er zeker sterker van geworden. Fysiek, maar ook mentaal."