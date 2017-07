Arnhem wil Ahmed Marcouch als burgemeester Paul 03-07-2017 23:39 print

Ahmed Marcouch (PvdA) is maandag voorgedragen als nieuwe burgemeester van Arnhem. De 51-jarige Marcouch volgt Herman Kaiser (CDA) op, die zijn ambt om gezondheidsredenen moest neerleggen. Sindsdien is Boele Staal (D66) waarnemend burgemeester in Arnhem.

Marcouch was van 2010 tot 2017 lid van de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat hij op 1 september aantreedt in Arnhem.

De aanbeveling van de Arnhemse raad gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken. Die doet, als er geen bezwaren zijn, een voordracht aan de koning, die vervolgens de benoeming bekrachtigt.



Arnhem wil Ahmed Marcouch als burgemeester (Foto: ANP)