Damestoppers maken geen fout op Wimbledon, Azarenka is terug

Dag één van het damestoernooi op Wimbledon heeft geen grote slachtoffers geëist. We beginnen bij de nummer twee van de plaatsingslijst, de Roemeense Simona Halep. Ze had één set nodig om warm te draaien, maar Marina Erakovic had daarna weinig kans meer: 6-4, 6-1.

De Oekraïnse Elina Svitolina (4) speelde twee pittige sets tegen Ashleigh Barty, maar wist wel met 7-5, 7-6 (8) te zegevieren. Over de als zesde geplaatste Britse Johanna Konta waren na haar val in Eastbourne veel twijfels, maar ze begon in elk geval prima: Hsieh Su-wei uit Taiwan ging met 6-2, 6-2 ten onder.

Dominika Cibulkova, de nummer negen van de wereld, had het flink moeilijk met de Duitse Andrea Petkovic. Hoe langer de wedstrijd duurde, hoe slechter er geserveerd werd en vooral set drie ontaardde in een typisch WTA-breakfestijn. Beide dames hielden hun opslag welgeteld één keer, maar met zeven ingeleverde opslagbeurten voor Petkovic tegenover zes voor Cibulkova zegevierde de Slowaakse: 6-3, 3-6, 9-7.

Venus Williams (10) wordt verantwoordelijk gehouden voor een dodelijk auto-ongeval in Florida en was na afloop van haar winstpartij op de Belgische Elise Mertens (7-6 (7), 6-4) duidelijk geëmotioneerd door de hele situatie. Tweevoudig Wimbledonkampioene Petra Kvitova (11) zette de Zweedse Johanna Larsson met 6-3, 6-4 opzij, terwijl Roland Garros-winnares Jelena Ostapenko wat meer moeite had. In een typisch vrouwenduel, waarin de kansen alle kanten op gingen, versloeg de Letse Aliaksandra Sasnovich met 6-0, 1-6, 6-3.

De van zwangerschap teruggekeerde oud-nummer één van de wereld Viktoria Azarenka kende een stroeve start, maar rekende daarna toch overtuigend af met de Amerikaanse CiCi Bellis: 3-6, 6-2, 6-1. Madison Keys (17) stuurde de Japanse Nao Hibino met 6-4, 6-2 naar huis, terwijl Anastasija Sevastova (18) met 6-1, 7-6 (3) van Yulia Putintseva won.