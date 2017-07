Keane volgende miljoenenaankoop van Everton Redactie 04-07-2017 00:05 print

Everton heeft opnieuw flink in de buidel getast voor een nieuwe aankoop. Michael Keane komt over van Burnley.

De 24-jarige verdediger kan de duurste transfer uit de clubhistorie van Everton worden. The Toffees melden dat de transfersom inclusief bonussen kan oplopen tot omgerekend bijna 35 miljoen euro. Zoveel gaf Everton drie jaar geleden uit aan Romelu Lukaku, die van Chelsea werd overgenomen.

Het team van manager Ronald Koeman heeft nu al meer dan honderd miljoen euro uitgegeven. Eerder werden Jordan Pickford (Sunderland, 28,5 miljoen euro), Ajax-aanvoerder Davy Klaassen (27 miljoen), Henry Onyekuru (KAS Eupen, acht miljoen) en voormalig Barcelona-spits Sandro (Málaga, zes miljoen) al vastgelegd.

Keane maakte vanuit de jeugd van Manchester United zijn profdebuut. Hij speelde echter maar een handvol wedstrijden voor The Mancunians. Keane werd drie keer verhuurd aan een Championship-club en in 2014 nam Burnley hem over. Daar ontpopte de Engelsman zich tot basisspeler.