FOK! Wat een weer: steeds beter

Is juli heet en droog, dan houdt de winter een kwaad betoog.

Goedemorgen,

Vannacht is er hier en daar wat lichte regen gevallen. In het noorden is het intussen wolkenvrij, in het zuiden is her en der mist ontstaan.

Vandaag krijgen we een bewolkte dag, alhoewel we de zon ook wel te zien zullen krijgen. Er zou zeer lokaal wat regen kunnen vallen, maar als je dat meemaakt ben je 1 van de gelukkigen, of 1 van de pechvogels, het ligt er maar aan of je van regen houdt. Ben je op de Wadden dan wordt het zo'n 20 graden, woon je in het zuiden dan zou de thermometer wellicht de 25 graden aan kunnen tikken. En woon je daar tussen, dan zal de temperatuur er ook wel ergens tussen liggen..

De komende dagen krijgen we droog en rustig zomerweer met nu en dan zon. Donderdag en vrijdag worden warme dagen waarbij het wel eens meer dan 25 graden zou kunnen worden, de dagen daarna weer wat koeler.

Ik wens je een fijne dag!

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 05:26 Zon onder: 22:02 Zonkracht: 7/3







Kratermeren van Kelimutu (vulkaan), Flores (Foto: Blind_Guardian)

